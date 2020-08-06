Аптека продавала лекарство от коронавируса с мертвой рептилией
В гомеопатической столичной аптеке Росздравнадзор по Москве выявил продажу «лекарства» с мертвой рептилией. Как указывает пресс-служба ведомства, средство «предназначено» для профилактики заражения COVID-19.
«Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями», - уточняется в сообщении Росздравнадзора.
При этом сотрудник аптеки считает, что данная жидкость подходит для лечения «абсолютно любых заболеваний» у детей.
Выявить нарушения удалось в ходе контрольной закупки в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы. Однако, сотрудник аптеки успел уничтожить «неустановленную жидкость и мертвых рептилий» «в целях недопущения проведения» экспертизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru