Аптека продавала лекарство от коронавируса с мертвой рептилией

В гомеопатической столичной аптеке Росздравнадзор по Москве выявил продажу «лекарства» с мертвой рептилией. Как указывает пресс-служба ведомства, средство «предназначено» для профилактики заражения COVID-19.

«Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями», - уточняется в сообщении Росздравнадзора.

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При этом сотрудник аптеки считает, что данная жидкость подходит для лечения «абсолютно любых заболеваний» у детей.

Выявить нарушения удалось в ходе контрольной закупки в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы. Однако, сотрудник аптеки успел уничтожить «неустановленную жидкость и мертвых рептилий» «в целях недопущения проведения» экспертизы.

Ранее НСН сообщала, что ученые-медики выявили новый фактор, который может повлиять на риск летального исхода у больных COVOD-19. Речь идёт о связи между температурой пациента при госпитализации и дальнейшим течении болезни.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЛекарстваАптеки
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