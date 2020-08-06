Аптека продавала лекарство от коронавируса с мертвой рептилией

При этом сотрудник аптеки считает, что данная жидкость подходит для лечения «абсолютно любых заболеваний» у детей.

Выявить нарушения удалось в ходе контрольной закупки в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице. В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, препараты арестованы. Однако, сотрудник аптеки успел уничтожить «неустановленную жидкость и мертвых рептилий» «в целях недопущения проведения» экспертизы.

Ранее НСН сообщала, что ученые-медики выявили новый фактор, который может повлиять на риск летального исхода у больных COVOD-19. Речь идёт о связи между температурой пациента при госпитализации и дальнейшим течении болезни.

