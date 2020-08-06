Выявлен неожиданный фактор, определяющий риск смерти от COVID-19

Ученые-медики выявили новый фактор, который может повлиять на риск летального исхода у больных COVOD-19. Результаты исследования, посвящённого этой теме, появились на профильном портале BMC Medicine. Речь идёт о связи между температурой пациента при госпитализации и дальнейшим течении болезни.

Работа проведена специалистами Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай. Они решили проанализировать истории болезни 7614 человек. Исследователи сделали вывод, что температура тела при инфицировании коронавирусом коррелирует с риском смертельного исхода.

Самое интересное заключается в том, что опасными оказались две крайности - как слишком высокая, так и слишком низкая температура. При показателе выше 40°C больные умирают в 42% случаев, а при показателе 35,5°C и ниже - 44%.

Специалисты отмечают, что контроль температуры тела пациента оказывается важным простым методом прогноза возможных рисков у пациентов с COVOD-19.

