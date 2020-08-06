Испытание вакцины от коронавируса принесло китайской компании миллиарды долларов

Чистый доход корпорации за первое полугодие текущего года равен 143 млн долларов, что на 30% превышает показатели 2019 года.

Высокие показатели по приросту доходов в связи с коронавирусом продемонстрировала и компания Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co – в 30 раз с апреля. Ее тест на COVID-19 был одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

Ранее НСН сообщала, что медики из Бурятии научились диагностировать пневмонию, в том числе с признаками новой коронавирусной инфекции при помощи искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба правительства республики искусственный интеллект анализирует снимки компьютерной томографии и таким образом диагностирует пневмонию и коронавирус. Такая возможность у республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко появилась благодаря оборудованию Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка.



