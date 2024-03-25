Американский сенатор: Теракт в РФ стал возможен из-за ухода США из Афганистана
Теракт в «Крокус Сити Холле» стал возможен, в том числе из-за ухода американцев из Афганистана, сообщил телеканалу ABC заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.
По его словам, нападение может повториться на территории США. Как указал законодатель, при администрации экс-президента Дональда Трампа ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) фактически вышел из бизнеса - у них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились. «Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — считает Рубио.
«Если они смогли такое сделать в Москве, они, не задумываясь, сотворят это в США. Они хотят это сделать», — отметил сенатор.
Ранее в Белом доме заявили, что Киев не причастен к теракту в «Крокус Сити Холл», утверждая, что «ИГИЛ» несет полную ответственность за эту атаку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru