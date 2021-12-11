Американский самолет-разведчик зафиксировали у границ Донбасса

Около территории Донбасса зафиксирован стратегический разведывательный самолет американских ВВС Boeing RC-135W Rivet Joint. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

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Судя по траектории полета, американский самолет-разведчик совершил несколько полетов вдоль границы с украинской стороны. При этом воздушное судно зафиксировано в опасной близости от линии соприкосновения.

В настоящее время самолет через Польшу направляется в сторону Германии.

Официальных данных о миссии самолета американских ВВС нет, отмечает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России вручило ноту посольству США из-за подозрительной активности над акваторией Черного моря. В обращении были перечислены «провокационные» маневры американских ВВС. Так, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики. Они пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДонбассСамолетВВС США
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