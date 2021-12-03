Истребители РФ поднимались в небо для сопровождения самолетов-разведчиков США
Истребители РФ Су-27 и Су-30 поднимались в небо с целью сопровождения американских самолетов-разведчиков у российских границ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.
Самолеты США были обнаружены системами контроля над нейтральными водами Черного моря. Экипажи истребителей распознали объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.
Отмечается, что нарушения границ зафиксировано не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Литва попросила у ЕС поддержи в связи с блокировкой Китаем грузов
- Численность бедных в России снизилась и составила 11% населения страны
- Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах
- «Балтика» заявила о катастрофе на рынке пива
- Байден заявил о разработке инициатив по защите Украины от России
- США не выдает визу генконсулу РФ уже больше полугода
- Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
- Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией
- «Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост
- Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru