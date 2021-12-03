Истребители РФ поднимались в небо для сопровождения самолетов-разведчиков США

Истребители РФ Су-27 и Су-30 поднимались в небо с целью сопровождения американских самолетов-разведчиков у российских границ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.

Самолеты США были обнаружены системами контроля над нейтральными водами Черного моря. Экипажи истребителей распознали объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.

Отмечается, что нарушения границ зафиксировано не было.