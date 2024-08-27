Американский наемник из ЧВК FOG рассказал о хаосе в ВСУ
27 августа 202400:34
Американец из ЧВК FOG, которое участвует в нападении на Курскую область, заявил телеканалу ABC News о хаосе в рядах Вооруженных сил Украины.
По его словам, их попросили «пойти в Курск» чтобы помочь с операциями снайперов. «Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил наемник. Его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки.
Ранее американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru