Американский наемник из ЧВК FOG рассказал о хаосе в ВСУ

По его словам, их попросили «пойти в Курск» чтобы помочь с операциями снайперов. «Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил наемник. Его лицо было закрыто маской, на глазах темные очки.

Ранее американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

