Бойцы воевавшей на Украине группы FOG замечены на Ближнем Востоке
26 августа 202400:33
Военизированное формирование Forward Observations Group (FOG) из США, которое было замечено в Курской области, также участвовало в боях в секторе Газа, сообщает издание The Military Watch Magazine.
В ноябре 2023 года «западные военные подрядчики» были переброшены с Украины в Газу. FOG до того более двух лет принимала участие в боевых действиях на Украине. С конца прошлого года они также побывали в Ираке, Йемене и Сирии.
Ранее американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бойцы воевавшей на Украине группы FOG замечены на Ближнем Востоке
- Стало известно о возможном воссоединении группы Oasis
- «Локомотив» победил «Ростов» и возглавил РПЛ
- Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова
- Адам Кадыров получил высшую награду Республики Чечня
- ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области
- В Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА
- На территории Анапы загорелся лес
- «Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ
- Зеленский заявил об отказе обменивать территории на мир
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru