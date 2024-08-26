Бойцы воевавшей на Украине группы FOG замечены на Ближнем Востоке

Военизированное формирование Forward Observations Group (FOG) из США, которое было замечено в Курской области, также участвовало в боях в секторе Газа, сообщает издание The Military Watch Magazine.

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В ноябре 2023 года «западные военные подрядчики» были переброшены с Украины в Газу. FOG до того более двух лет принимала участие в боевых действиях на Украине. С конца прошлого года они также побывали в Ираке, Йемене и Сирии.

Ранее американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ближний ВостокЧВК

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