Бойцы воевавшей на Украине группы FOG замечены на Ближнем Востоке

В ноябре 2023 года «западные военные подрядчики» были переброшены с Украины в Газу. FOG до того более двух лет принимала участие в боевых действиях на Украине. С конца прошлого года они также побывали в Ираке, Йемене и Сирии.

Ранее американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

