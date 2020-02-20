«Доиграются!» В Совфеде пригрозили США после «наезда» на «Тигр» в Сирии
Комментируя попытку американского броневика оттеснить на обочину российский «Тигр» в Сирии, сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН призвал США не испытывать терпение российских военных.
Американский броневик вытеснил с дороги российскую бронемашину «Тигр», пытавшуюся обогнать военнослужащих США в районе сирийского населённого пункта Камышлы. Инцидент был запечатлён на видео, которое свидетельствует, что проблем с распознаванием российского флага у американцев, вероятно, не было. Примечательно, что буквально неделю назад в районе того же Камышлы российские военные помогли американцам миновать блокпост сирийских военных, где последние открыли огонь по гражданским лицам.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Москва должна резко отреагировать на этот инцидент.
«Подобные вещи чреваты столкновениями. И я хочу вам сказать, что американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить.
Мы смогли разобраться с авиацией, которая работала в Сирии, чтобы мы американцам не мешали, а они не мешали нам, договаривались, предупреждали о маршрутах полётов. Наверное, можно сделать это и в сфере наземных перемещений боевой техники. Если это не будет сделано, то американцы получат, к сожалению, очень серьёзный урок. Нас не надо провоцировать на ответную реакцию, иначе кончится очень печально. Я думаю, что здравомыслящие головы в том же Пентагоне должны об этом задуматься», - считает сенатор.
Джабаров в то же время отверг предположение, что причиной конфликтов между американцами и россиянами в Сирии могут быть указания из Вашингтона.
«Скорее всего, там меряются мускулами местные американские начальники, может, им хочется показать силу своей армии. Но это может закончиться для них печально. Лучше бы они не испытывали терпение наших военных», - полагает Джабаров.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН высказал мнение, что американцы не готовы обострять ситуацию до предела.
«Сейчас идёт конкуренция за зоны влияния, но реально ни мы, ни США не хотят повторения нового Карибского кризиса. Опыт взаимодействия с американцами в Сирии это продемонстрировал. Уже было несколько инцидентов, где американцы делали всё, их действия не повлекли никаких жертв со стороны россиян. Я не думаю, что США готовы к тому, чтобы из какого-то инцидента начинать Третью мировую войну. Идёт долгая борьба за Сирию, и нет вопросов, связанных с мировым господством, со взаимным гарантированным уничтожением. Сирия – сложный геополитический клубок, где переплетаются интересы многих государств, и где столкновения между великими державами носят перманентный характер», - отметил он.
Сообщения о стычках между американскими и российскими военными в Сирии в последнее время приходят всё чаще. В США говорят о «боестолкновениях» с бойцами российских ЧВК и «незначительных заминках» с российскими военными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Оззи Осборн рассказал о постоянно мучающих его болях
- Кудрин заявил о рекордном неисполнении расходов бюджета в 2019 году
- Умер американец, придумавший команды «копировать» и «вставить»
- Сенатор пристыдил жалующихся на свои пенсии артистов
- Лечившегося от ОРВИ китайца нашли мертвым в Курске