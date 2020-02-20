«Доиграются!» В Совфеде пригрозили США после «наезда» на «Тигр» в Сирии



Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Москва должна резко отреагировать на этот инцидент.

«Подобные вещи чреваты столкновениями. И я хочу вам сказать, что американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить.

Мы смогли разобраться с авиацией, которая работала в Сирии, чтобы мы американцам не мешали, а они не мешали нам, договаривались, предупреждали о маршрутах полётов. Наверное, можно сделать это и в сфере наземных перемещений боевой техники. Если это не будет сделано, то американцы получат, к сожалению, очень серьёзный урок. Нас не надо провоцировать на ответную реакцию, иначе кончится очень печально. Я думаю, что здравомыслящие головы в том же Пентагоне должны об этом задуматься», - считает сенатор.