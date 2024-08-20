Лавров: Ответ Киеву по Курской области находится в ведении Путина

Вопрос об ответных мерах России на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область находится в ведении российского президента Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Зеленский: Атака на Курскую область началась из-за промедления Запада

«Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего», — заявил глава российской дипломатии.

Ранее министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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