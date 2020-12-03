Алибасов экстренно госпитализирован из-за передозировки «Виагры»

PR-директор музыкального продюсера Бари Алибасова раскрыл НСН подробности произошедшего.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно доставлен врачами скорой помощи в одну из московских клиник по причине резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом в эфире НСН сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», – сказал Горжанкин.

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По его словам, одной из главных версий является «передозировка Виагры», так как механизм действия «Виагры» основан на расширении кровеносных сосудов, и поэтому ее передозировка ведет к различным негативным последствиям, связанным с сердечно-сосудистой системой. Наиболее распространенный и опасный симптом – это низкое кровяное давление.

«В квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата «Виагра», – добавил Вадим Горжанкин.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов готовится к свадьбе со своей помощницей и ждет от неё ребенка, которого назовет Ковид или Пандемия.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Бари Алибасов
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