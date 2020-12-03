Алибасов экстренно госпитализирован из-за передозировки «Виагры»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно доставлен врачами скорой помощи в одну из московских клиник по причине резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом в эфире НСН сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», – сказал Горжанкин.