Алибасов экстренно госпитализирован из-за передозировки «Виагры»
PR-директор музыкального продюсера Бари Алибасова раскрыл НСН подробности произошедшего.
Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно доставлен врачами скорой помощи в одну из московских клиник по причине резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом в эфире НСН сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.
«Бари Каримовичу стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», – сказал Горжанкин.
По его словам, одной из главных версий является «передозировка Виагры», так как механизм действия «Виагры» основан на расширении кровеносных сосудов, и поэтому ее передозировка ведет к различным негативным последствиям, связанным с сердечно-сосудистой системой. Наиболее распространенный и опасный симптом – это низкое кровяное давление.
«В квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата «Виагра», – добавил Вадим Горжанкин.
Ранее стало известно, что Бари Алибасов готовится к свадьбе со своей помощницей и ждет от неё ребенка, которого назовет Ковид или Пандемия.
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