Помощница Алибасова пожелала ему развода под танец живота. Видео
Новая помощница Бари Алибасова настраивает его на развод с законной супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Обслуживающую 73-летнего продюсера зовут Виктория Полторацкая.
Как призналась девушка, она познакомилась с мэром совершенно случайно, когда у того появились проблемы со спиной – её пригласили сделать массаж через третьих знакомых.
После оздоровительных процедур Алибасов попросил услужливую массажистку стать помощницей по хозяйству. Оказалось, что Виктория давно увлекается танцами - выступает в ресторанах, на банкетах и корпоративах и даже преподает, сообщает РЕН ТВ.
Молодая женщина теперь делает своему подопечному массаж и развлекает танцами живота под песни группы «На-На». Видео Алибасов выкладывает в соцсетях. Полторацкая говорит, что не беспокоится о возможной реакции на запись супруги продюсера, 82-летней Федосеевой-Шукшиной.
Помощница считает, что Бари Каримовичу надо «сбросить груз прошлого» и развестись с женой, чтобы окунуться в новые отношения. По словам Виктории, Алибасов находится в депрессии из-за отношений с женой, близких к разводу.
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