Алаудинов: ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи

По его словам, удары наносятся кассетными боеприпасами. Ситуацию командир назвал тяжелой. Отмечается, что операция проходит совместно с МЧС и другими службами России.

Ранее власти Курской области сообщили об эвакуации 68 человек из населенного пункта Суджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

