Алаудинов: ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи
13 марта 202501:36
Вооруженные силы Украины ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По его словам, удары наносятся кассетными боеприпасами. Ситуацию командир назвал тяжелой. Отмечается, что операция проходит совместно с МЧС и другими службами России.
Ранее власти Курской области сообщили об эвакуации 68 человек из населенного пункта Суджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru