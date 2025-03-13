Алаудинов: ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи

Вооруженные силы Украины ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

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По его словам, удары наносятся кассетными боеприпасами. Ситуацию командир назвал тяжелой. Отмечается, что операция проходит совместно с МЧС и другими службами России.

Ранее власти Курской области сообщили об эвакуации 68 человек из населенного пункта Суджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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