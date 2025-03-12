Из Суджи вывезли 68 человек
Власти Курской области сообщили об эвакуации 68 человек из населенного пункта Суджа. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, спасенные были вывезены силами военных и волонтеров. Хинштейн добавил, что экстренной медицинской помощи никму из эвакуированных не потребовалось.
По данным врио губернатора, 52 человека временно размещены в пунктах пребывания, остальные 16 отправились к родственникам. Всех эвакуированных осмотрели сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф. Госпитализация по экстренным показаниям никому не понадобилась, подчеркнул Хинштейн.
Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили несколько населенных пунктов в Курской области — Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru