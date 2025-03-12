Из Суджи вывезли 68 человек

По данным врио губернатора, 52 человека временно размещены в пунктах пребывания, остальные 16 отправились к родственникам. Всех эвакуированных осмотрели сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф. Госпитализация по экстренным показаниям никому не понадобилась, подчеркнул Хинштейн.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили несколько населенных пунктов в Курской области — Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, передает «Радиоточка НСН».

