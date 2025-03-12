Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи

«Сегодня... у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», - отметил военный.

Ранее больше 800 российских военных через газопровод вошли в тыл ВСУ в Судже, напоминает 360.ru. После операции армия РФ освободила промзону города.

