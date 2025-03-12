Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи
Российские бойцы подняли национальный флаг на центральной площади города Суджа Курской области возле здания администрации. Об этом рассказал командир парашютно-десантного батальона 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» с позывным «Тьма» в беседе с РИА Новости.
«Сегодня... у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», - отметил военный.
Ранее больше 800 российских военных через газопровод вошли в тыл ВСУ в Судже, напоминает 360.ru. После операции армия РФ освободила промзону города.
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