Российские войска подняли флаг РФ над центром Суджи

Российские бойцы подняли национальный флаг на центральной площади города Суджа Курской области возле здания администрации. Об этом рассказал командир парашютно-десантного батальона 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» с позывным «Тьма» в беседе с РИА Новости.

Военкор Поддубный: Российские военные заняли центр Суджи

«Сегодня... у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», - отметил военный.

Ранее больше 800 российских военных через газопровод вошли в тыл ВСУ в Судже, напоминает 360.ru. После операции армия РФ освободила промзону города.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры