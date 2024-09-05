Алаудинов: ВСУ стягивают ресурсы к Курской области
Вооруженные силы Украины стягивают новые силы к Курской области, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», – заявил он.
По его словам, на одном из направлений украинские военные уже попытались «затащить людей» и пошли «новым батальоном». Алаудинов отметил, что и этот батальон «будет перемолот» военными России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru