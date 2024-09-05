Алаудинов: ВСУ стягивают ресурсы к Курской области

«Последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», – заявил он.

По его словам, на одном из направлений украинские военные уже попытались «затащить людей» и пошли «новым батальоном». Алаудинов отметил, что и этот батальон «будет перемолот» военными России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

