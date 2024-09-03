Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские войска вошли в регион. По состоянию на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов. Ведется эвакуация местных жителей — более 100 тыс. человек покинули приграничные районы.

Президент России Владимир Путин осудил действия Киева, назвав их «масштабной провокацией», и пообещал восстановить порядок в пострадавших областях. Российский МИД заявил, что в текущих условиях переговоры невозможны, передает «Радиоточка НСН».

