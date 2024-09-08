Алаудинов: ВСУ сменили тактику на курском направлении

Он заметил, что сейчас украинские войска завозят личный состав издалека и выгружают его, быстро пытаясь уехать, чтобы не попасть в зону воздействия.

Генерал-майор также добавил, что ВС России нанесли ВСУ серьезное поражение, так как в первые дни атаки на курский регион со стороны Украины российские военные уничтожили минимум 10-15 единиц техники противника.

Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».