Алаудинов рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram, что получил много снимков с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны Вооруженными силами Украины в упор.

Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Им стреляли «в голову, в затылок». Алаудинов выразил соболезнования всем близким этих людей.

Ранее генерал-майор заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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