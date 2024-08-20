Алаудинов рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями
20 августа 202401:01
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram, что получил много снимков с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны Вооруженными силами Украины в упор.
Им стреляли «в голову, в затылок». Алаудинов выразил соболезнования всем близким этих людей.
Ранее генерал-майор заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru