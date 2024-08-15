Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обвинил некоторых военкоров в работе «на укропов» и призвал не подписываться на каналы, которые сеют панику. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

Такой жесткий комментарий Алаудинов дал в ответ публикацию Telegram-канала «Операция Z», который опубликовал кадры, как по Судже якобы ездят «натовские журналисты и делают съемки», сопроводив пост вопросом «интересно, что скажет Алаудинов?».

Командир спецназа «Ахмат» раскритиковал тех, кто задает подобные вопросы и призвал не подписываться на каналы, которые работают «на укропов» и сеют панику среди российского населения. Он также рассказал, что на днях помог вывести из Суджи 73 человека и подчеркнул, что знает и делает свою работу.

Ранее Аладуинов рассказал, что ВСУ сменили тактику в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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