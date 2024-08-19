Алаудинов: Срочники должны нести службу в зоне спецоперации
Срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, заявил в своем Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать», — сказал он.
Как напомнил Алаудинов, по решению президента России Владимира Путина срочники не участвуют в боевых действиях вне территории РФ. Однако на данный момент ВСУ находятся в Курской области. Призывники при этом являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, что позволит им получать большие выплаты.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области и не понесли потерь, передает «Радиоточка НСН».
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