Алаудинов: Срочники должны нести службу в зоне спецоперации

Срочники должны нести службу в зоне военной операции на Украине, заявил в своем Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать», — сказал он.

Как напомнил Алаудинов, по решению президента России Владимира Путина срочники не участвуют в боевых действиях вне территории РФ. Однако на данный момент ВСУ находятся в Курской области. Призывники при этом являются полноценными служащими и могут заключить контракт с Минобороны, что позволит им получать большие выплаты.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области и не понесли потерь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРоссияСпецоперация

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