Аксенов уточнил данные об атаке Крыма украинскими БПЛА

Над Крымом прошедшей ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, еще четыре БПЛА удалось посадить с помощью средств радио-электронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов 4 июня, в воскресенье.

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По данным главы Крыма, в результате падения одного из беспилотников в Джанкое три дома в частном секторе и два автомобиля получили повреждения. Также он сообщил об эвакуации в пункт временного размещения 50 человек из-за необходимости разминировать неразорвавшийся беспилотник, который обнаружили в частном доме.

«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее в городе Джанкой на севере Крыма сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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