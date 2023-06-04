Аксенов уточнил данные об атаке Крыма украинскими БПЛА
Над Крымом прошедшей ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, еще четыре БПЛА удалось посадить с помощью средств радио-электронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов 4 июня, в воскресенье.
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По данным главы Крыма, в результате падения одного из беспилотников в Джанкое три дома в частном секторе и два автомобиля получили повреждения. Также он сообщил об эвакуации в пункт временного размещения 50 человек из-за необходимости разминировать неразорвавшийся беспилотник, который обнаружили в частном доме.
«В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее в городе Джанкой на севере Крыма сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru