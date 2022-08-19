Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над территорией города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Развожаев отметил, что также, как и местные жители, слышал хлопки. Он добавил, что это «история та же, что и вчера». Вчера также сообщалось о сбитом беспилотнике.
Губернатор призвал крымчан к спокойствию, отметив, что «военные делают свое дело».
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