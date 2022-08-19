Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Развожаев отметил, что также, как и местные жители, слышал хлопки. Он добавил, что это «история та же, что и вчера». Вчера также сообщалось о сбитом беспилотнике.

Губернатор призвал крымчан к спокойствию, отметив, что «военные делают свое дело».