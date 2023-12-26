Аксенов сообщил о одном погибшем при атаке ВСУ по Феодосии

В результате атаки ВСУ по Феодосии один человек погиб, двое пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ подтвердило повреждение корабля «Новочеркасск» в Феодосии

Кроме того, по его словам, в результате инцидента были повреждены шесть зданий. Транспорт работает в штатном режиме.

Аксенов отметил, что шесть человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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