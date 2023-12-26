Аксенов сообщил о одном погибшем при атаке ВСУ по Феодосии

Кроме того, по его словам, в результате инцидента были повреждены шесть зданий. Транспорт работает в штатном режиме.

Аксенов отметил, что шесть человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

