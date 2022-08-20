Аксенов: ПВО уничтожила все цели над Крымом
20 августа 202212:14
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ПВО уничтожила все цели в небе над республикой.
«На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу, 20 августа, Аксенов рассказал, что в Западном Крыму сработала система ПВО. По его словам, пострадавших нет.
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20 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru