Аксенов: Упавшие в Джанкое дроны ВСУ повредили четыре дома
Вследствие падения дронов ВСУ в Джанкое (Крым) повреждены два частных и два многоквартирных жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.
Помимо этого, отметил политик, получили повреждения торговая точка и склад кормов для животных. Кроме того, осколками посечены техникум и легковой автомобиль.
Вместе с тем Аксенов назвал нанесенный ущерб незначительным и пообещал устранить его в ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация контролируется властями и ответственными службами.
Ранее российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда запускались украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой.
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