Аксенов: Упавшие в Джанкое дроны ВСУ повредили четыре дома

Помимо этого, отметил политик, получили повреждения торговая точка и склад кормов для животных. Кроме того, осколками посечены техникум и легковой автомобиль.

Вместе с тем Аксенов назвал нанесенный ущерб незначительным и пообещал устранить его в ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация контролируется властями и ответственными службами.

Ранее российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда запускались украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой.

