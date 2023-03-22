Аксенов: Упавшие в Джанкое дроны ВСУ повредили четыре дома

Вследствие падения дронов ВСУ в Джанкое (Крым) повреждены два частных и два многоквартирных жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму заявили, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

Помимо этого, отметил политик, получили повреждения торговая точка и склад кормов для животных. Кроме того, осколками посечены техникум и легковой автомобиль.

Вместе с тем Аксенов назвал нанесенный ущерб незначительным и пообещал устранить его в ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация контролируется властями и ответственными службами.

Ранее российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда запускались украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ПроисшествияУкраинаБеспилотникиСергей АксеновКрым

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