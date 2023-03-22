СМИ: Российские силы поразили аэродром Одессы, с которого дроны атаковали Джанкой
Российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда запускались украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой. Об этом сообщает «Русская Весна».
Накануне вечером СМИ сообщили о взрывах в Одессе.
Портал опубликовал кадры удара по аэродрому, назвав атаку «ударом возмездия». Кроме того, военкоры сообщили о запущенных в сторону Украины российских дронах-камикадзе.
Вечером 20 марта стало известно, что в районе Джанкоя в Крыму сработала система противовоздушной обороны, которая сбила несколько беспилотных летательных аппаратов. Обломки дронов повредили жилой дом, магазин и техникум. Был ранен один человек, пишет Газета.ру. Во вторник в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, отмечает телеканал «360».
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