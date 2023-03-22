СМИ: Российские силы поразили аэродром Одессы, с которого дроны атаковали Джанкой

Российские военные нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, откуда запускались украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой. Об этом сообщает «Русская Весна».

В Крыму заявили, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

Накануне вечером СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Портал опубликовал кадры удара по аэродрому, назвав атаку «ударом возмездия». Кроме того, военкоры сообщили о запущенных в сторону Украины российских дронах-камикадзе.

Вечером 20 марта стало известно, что в районе Джанкоя в Крыму сработала система противовоздушной обороны, которая сбила несколько беспилотных летательных аппаратов. Обломки дронов повредили жилой дом, магазин и техникум. Был ранен один человек, пишет Газета.ру. Во вторник в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУОдесса

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