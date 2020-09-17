«Бутылка с Новичком»: Соратники Навального заподозрили его отравление в гостинице
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что яд «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске. Об этом сообщается на странице Навального в «Инстаграме».
После известия о госпитализации Навального сотрудники Фонда борьбы с коррупцией упаковали в пакеты всё, что нашли в номере гостиницы Xander: именно из него политик отправился в аэропорт Томска. Процесс «упаковки» они сняли на видео. В кадр попала и бутылка воды: сотрудники ФБК отметили, что она была почти полная, но открытая.
По мнению соратников Навального, это доказательство того, что он был отравлен ещё до того, как покинул гостиничный номер и поехал в аэропорт.
О том, что Навальный был отравлен «Новичком», сообщили врачи Бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции, которые тоже получили пробы. Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, следов яда не нашли. Москва ставит под сомнение версию с отравлением.
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