Путин проведет совещание по мерам после теракта в «Крокусе»
25 марта 202412:35
Президент Владимир Путин на совещании в понедельник обсудит меры, принимаемые после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча состоится во второй половине дня, участие в ней примут руководители силового и социального блоков, а также главы Москвы и Подмосковья.
По словам представителя Кремля, одной из главных тем станет поддержка пострадавших в результате ЧП.
«Как раз для этого... совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться», — подчеркнул Песков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru