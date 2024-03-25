Путин проведет совещание по мерам после теракта в «Крокусе»

Президент Владимир Путин на совещании в понедельник обсудит меры, принимаемые после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты

Встреча состоится во второй половине дня, участие в ней примут руководители силового и социального блоков, а также главы Москвы и Подмосковья.

По словам представителя Кремля, одной из главных тем станет поддержка пострадавших в результате ЧП.

«Как раз для этого... совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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