Путин проведет совещание по мерам после теракта в «Крокусе»

Встреча состоится во второй половине дня, участие в ней примут руководители силового и социального блоков, а также главы Москвы и Подмосковья.

По словам представителя Кремля, одной из главных тем станет поддержка пострадавших в результате ЧП.

«Как раз для этого... совещание собирается. Эта тема будет обсуждаться», — подчеркнул Песков.

