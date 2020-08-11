Адвокат исключил версию о симуляции болезни у Ефремова
Президент Союза адвокатов России, представитель Московского Красного Креста в эфире НСН рассказал, в каких случаях суд может смягчиться из-за болезни.
Актер Михаил Ефремов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение. Медики подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние, что повлекло за собой госпитализацию актера прямо из зала суда перед началом заседания.
Президент Союз адвокатов России, представитель Московского Красного Креста Игорь Трунов в беседе с НСН усомнился в версии о симулировании болезни Ефремовым.
«То, что в данной ситуации человек, достаточно регулярно употребляющий алкоголь, не очень-то здоров - это нормальная ситуация, показательно для всех, кто выпивает. Поэтому не удивительно, что он часто обращается к врачу. На человека употребляющего алкоголь еще и в комплексе с наркотиками липнут все заразы. Поэтому разговоры о том, что он может симулировать, сомнительны из-за его возраста и вредных привычек. Вывод естественен – он периодически должен лежать в больнице и лечиться», - сказал Трунов.
При этом он отметил, что существует определенный перечень болезней, при которых подсудимого освобождают от ответственности, даже если суд вынес обвинительный приговор.
«Это болезни, которые просто не совместимы с исполнением наказания. В таком случае на какой-то из стадий человек освобождается от него. Вообще к больным достаточно гуманное отношение, но на практике в совсем небольшом проценте ситуаций человека освобождают - бывает, за два дня до смерти, если он болеет, например, СПИДом. Для этого собирается комиссия, которая согласно перечню и выносит решение», - рассказал собеседник НСН.
Он также объяснил, почему принято переносить заседания суда по тому или иному делу из-за самочувствия подсудимого.
«Когда человек чувствует себя нехорошо, то считается, что он не может надлежащим образом защищать себя и участвовать в процессе. То есть состязательность, как фундаментальный процесс в такой ситуации, не работает - он не отдает отчет происходящему, потому что у него температура или что-то болит. Реально, конечно, это распространяется больше на тех, кто находится на свободе – мера пресечения не связана с ограничением свободы. Тогда человек может обратиться в больницу. Суду же удобнее работать с теми, кто находится в СИЗО, потому что тюремный врач определяет, может человек при той или иной болезни продолжать судебное слушание и понимать происходящее. К огромному сожалению, тюремная медицина практически никогда не признает человека больным в отличие от гражданской. В этом и разница между содержанием под стражей и иными видами», - заключил Игорь Трунов.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений. Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признает свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения. Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН посоветовал Ефремову сменить тактику и признаться.
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