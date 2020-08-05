Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста
Почетный адвокат России в эфире НСН рассказал о реакции суда на выбранную Ефремовым и его адвокатом стратегию защиты.
Перед заседанием суда сегодня, 5 августа, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что присутствие артиста за рулем автомобиля в момент аварии не было зафиксировано правоохранительными органами. Он объяснил это тем, что сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП после происшествия, а, соответственно, не могли видеть, как Ефремов вылезал из-за руля автомобиля.
Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.
«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», - пояснил свою позицию Островский.
При этом он считает, что сам по себе Михаил Ефремов является «жертвой» его же адвоката.
«Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана и для меня это очень печально и жалко», - заключил собеседник НСН.
Кроме того, сам Пашаев отметил, что у него имеются данные попытках фальсификации доказательств представителями потерпевшей стороны по делу о ДТП со смертельным исходом. Также он считает, что оппоненты готовятся привлечь «к суду не допрошенного на следствии свидетеля», который может лжесвидетельствовать о том, что якобы видел «Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».
Напомним, само происшествие произошло 8 июня в центре Москвы – следствием установлено, что Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате столкновения водитель второй машины скончался от полученных травм в больнице.
Ранее НСН сообщала, что в суде свидетель по делу - инспектор ДПС Павел Маркиянов рассказал, что Михаил Ефремов сам признался на месте аварии в том, что находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Он уточнил, что вопрос о том, кто управлял машиной, задавался актёру несколько раз.
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