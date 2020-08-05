Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Перед заседанием суда сегодня, 5 августа, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что присутствие артиста за рулем автомобиля в момент аварии не было зафиксировано правоохранительными органами. Он объяснил это тем, что сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП после происшествия, а, соответственно, не могли видеть, как Ефремов вылезал из-за руля автомобиля.

Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения. А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», - пояснил свою позицию Островский.

При этом он считает, что сам по себе Михаил Ефремов является «жертвой» его же адвоката.

«Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева. Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана и для меня это очень печально и жалко», - заключил собеседник НСН.