Худрук «Модерна» посоветовал Ефремову раскаяться
Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признал свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения. Адвокат артиста заявил, что нет прямых видеодоказательств виновности его подзащитного.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, как важно оставаться человеком в любой ситуации, посоветовав Михаилу Ефремова раскаяться.
«Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если, сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю. Но я считаю, нельзя забывать, что есть семья, где погиб человек из-за этого кошмарного ДТП с пьяным водителем. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», – сказал он.
Кроме того, Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН усомнился в том, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко сможет хоть как-то обновить жизнь в республике в случае победы на президентских выборах.
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