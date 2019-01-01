Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате. Трагедия произошла накануне в российских территориальных водах, сообщило сегодня министерство обороны РФ. Уточняется, что ЧП случилось на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота Российской Федерации.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в интервью НСН назвал произошедшее личной трагедией.

«Печально, что это не фейковая новость. За многие годы, которые мене довелось заниматься техникой, это первая подобная катастрофа. Пожар – самое страшное, что может произойти на любом подводном носителе. О последствиях и конкретных причинах в данном случае пока говорить рано, необходимо дождаться официального расширенного комментария министерства обороны, а затем результатов официального расследования», - подчеркнул он.