Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате. Трагедия произошла накануне в российских территориальных водах, сообщило сегодня министерство обороны РФ. Уточняется, что ЧП случилось на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота Российской Федерации.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в интервью НСН назвал произошедшее личной трагедией.
«Печально, что это не фейковая новость. За многие годы, которые мене довелось заниматься техникой, это первая подобная катастрофа. Пожар – самое страшное, что может произойти на любом подводном носителе. О последствиях и конкретных причинах в данном случае пока говорить рано, необходимо дождаться официального расширенного комментария министерства обороны, а затем результатов официального расследования», - подчеркнул он.
Как уточнили в Минобороны, пожар на глубоководном аппарате начался во время проведения батиметрических измерений — изучения рельефа подводной части моря. 14 моряков скончались от отравления продуктами горения.
Действия всего экипажа в оборонном ведомстве назвали самоотверженными, благодаря чему огонь удалось потушить. В данный момент аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.
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