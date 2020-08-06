80-летие по УДО. Экс-сотрудник ЦНИИмаш Лыпыгин осужденный за госизмену освобожден

Напомним, в 2016 году Лапыгина приговорили к семи годам колонии строго режима в связи с обвинением в государственной измене. Сам процесс проходил в закрытом режиме, а адвокат Владимир Калиниченко говорил, что экс-сотрудник ЦНИИмаш был осужден за передачу информации китайской стороне за 90 тыс долларов. При этом документы не содержали секретных данных, но были предназначены для служебного пользования.

Московский районный суд Твери принял решение об УДО в отношении Лапыгина в связи с чем он отбыл две третьих своего срока. Однако гособвинение не удовлетворило это постановление, так как ученый вину не признал. Но Тверской областной суд признал законным это решение и, оно вступило в силу.

Ранее НСН сообщала, что суд назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву.

