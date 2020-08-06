Следствие назвало способ передачи госсекретов Сафроновым
Советник руководителя госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, которому предъявлено обвинение в государственно измене, переправлял секретные сведения через домашний компьютер. Так версии придерживается следствие, сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.
По словам защитника, из материалов дела следует, что Сафронов при этом якобы применял для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей использовал фразы из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина», изданную на английском языке.
Иван Сафронов ранее в качестве журналиста работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», советником Дмитрия Рогозина он был назначен в мае текущего года. Его задержали и арестовали 7 июля. Сам Сафронов не признаёт за собой никакой вины.
Согласно версии ФСБ, обвиняемого завербовало в 2012 году управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных данных была разведка США.
Как указывается в материалах дела, в 2017 году Сафронов выполнил задание по сбору и передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также об активности российских военных на Ближнем Востоке
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