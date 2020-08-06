Следствие назвало способ передачи госсекретов Сафроновым

Иван Сафронов ранее в качестве журналиста работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», советником Дмитрия Рогозина он был назначен в мае текущего года. Его задержали и арестовали 7 июля. Сам Сафронов не признаёт за собой никакой вины.

Согласно версии ФСБ, обвиняемого завербовало в 2012 году управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных данных была разведка США.

Как указывается в материалах дела, в 2017 году Сафронов выполнил задание по сбору и передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также об активности российских военных на Ближнем Востоке

