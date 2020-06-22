Сотрудника ЦНИИмаш Ковалева осудили на 7 лет за госизмену
Суд назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.
Отмечается, что Ковалев признал свою вину.
Ранее за госизмену арестовали ещё несколько сотрудников ЦНИИмаш. Так, в 2015 году в госизмене обвинили 74-летнего Владимира Лапыгина, который, по версии обвинителя, передал Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля «Союз». Его приговорили к семи годам колонии, но летом 2020 года суд разрешил условно-досрочное освобождение. Это решение оспаривает прокуратура.
Как напоминает «Свободная пресса», в июле 2018 года был арестован 77-летний Виктор Кудрявцев: его обвинили в передаче секретных сведений бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики. А в июне 2019 года вслед за Ковалевым был арестован его коллега по ЦТА Сергей Мещеряков.
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