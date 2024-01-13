«40% фальсификат!»: Причиной пожара на складе Wildberries могла стать проводка

В субботу, 13 января, склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали, данных о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, к масштабному пожару могла привести неисправность электропроводки.

«По данным Ассоциации НОПСМ, доля реализуемой в стране фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции составляет более 40%, что, как мы видим, приводит к масштабным пожарам и огромному материальному ущербу. В конце прошлого года Минпромторг России поддержал идею создания реестра компаний, занимающихся фальсификатом и контрафактом промышленной продукции. Идея создания Реестра недобросовестных производителей и поставщиков строительных материалов была инициирована EL-Комитетом НОПСМ. Она была поддержана рядом крупных отечественных производителей и поставщиков строительных материалов и изделий, отраслевых объединений и органов государственной власти», - рассказал собеседник НСН.