«40% фальсификат!»: Причиной пожара на складе Wildberries могла стать проводка
В Ассоциации Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ) заявили НСН, что более 40% кабельно-проводниковой продукции в России - фальсификат.
Председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ), директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал НСН, что контрафактом является почти половина реализуемой в России кабельно-проводниковой продукции.
В субботу, 13 января, склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали, данных о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, к масштабному пожару могла привести неисправность электропроводки.
«По данным Ассоциации НОПСМ, доля реализуемой в стране фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции составляет более 40%, что, как мы видим, приводит к масштабным пожарам и огромному материальному ущербу. В конце прошлого года Минпромторг России поддержал идею создания реестра компаний, занимающихся фальсификатом и контрафактом промышленной продукции. Идея создания Реестра недобросовестных производителей и поставщиков строительных материалов была инициирована EL-Комитетом НОПСМ. Она была поддержана рядом крупных отечественных производителей и поставщиков строительных материалов и изделий, отраслевых объединений и органов государственной власти», - рассказал собеседник НСН.
Эксперт также рассказал, что в 2023 году организацией проводился мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции, закупленной на маркетплейсах Ozon, Яндекс Маркет и Wildberries.
«Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний оказались ужасающими: около 80% закупленных образцов не соответствуют базовым требования качества и безопасности ГОСТ. В сегодняшних реалиях маркетплейсы стали удобной площадкой для реализации некачественного кабеля: государственного контроля так и нет, работу площадок практически никто не контролирует, а руководство маркетплейсов фактически не в состоянии навести порядок в этих вопросах», - отметил Дмитрий Зорин.
Сегодняшний пожар на складе Wildberries в Шушарах может оказаться крупнейшим за последнее время в российских торговых сетях. По данным Всероссийского союза страховщиков, предварительный имущественный ущерб от пожара может превысить 10 миллиардов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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