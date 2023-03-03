19 человек погибли на севере ЮАР при столкновении школьных автобусов с грузовиком

Участок трассы, где произошла авария перекрыт, сотрудники полиции и эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как отмечается, медики пока не разглашают сведения о числе пострадавших школьников и их возрасте.

Ранее, как сообщала НСН, во Франции 28 детей получили травмы в аварии с автобусом.



