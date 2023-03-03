19 человек погибли на севере ЮАР при столкновении школьных автобусов с грузовиком
19 человек погибли на севере ЮАР в провинции Лимпопо при столкновении грузовика с двумя школьными автобусами. Об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на полицию. По её данным, число жертв ДТП может ещё увеличиться, передает ТАСС.
Участок трассы, где произошла авария перекрыт, сотрудники полиции и эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как отмечается, медики пока не разглашают сведения о числе пострадавших школьников и их возрасте.
Ранее, как сообщала НСН, во Франции 28 детей получили травмы в аварии с автобусом.
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