19 человек погибли на севере ЮАР при столкновении школьных автобусов с грузовиком

19 человек погибли на севере ЮАР в провинции Лимпопо при столкновении грузовика с двумя школьными автобусами. Об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на полицию. По её данным, число жертв ДТП может ещё увеличиться, передает ТАСС.

Автобус со школьниками перевернулся в Карелии

Участок трассы, где произошла авария перекрыт, сотрудники полиции и эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как отмечается, медики пока не разглашают сведения о числе пострадавших школьников и их возрасте.

Ранее, как сообщала НСН, во Франции 28 детей получили травмы в аварии с автобусом.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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