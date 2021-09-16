Во Франции 28 детей получили травмы в аварии с автобусом

Во Франции произошла авария с автобусом, в котором находились дети, 28 из них пострадали. Об этом сообщил ряд местных СМИ.



По имеющимся данным, ДТП случилось на западе страны в коммуне Шанже. Радио France bleu передает, что автобус с детьми ехал в школу в коммуне Лаваль и сошел с дороги. Два человека серьезно пострадали, их госпитализировали.

Всего в салоне было 48 школьников и водитель. Отмечается, что дети находятся в шоковом состоянии, им оказывается помощь.