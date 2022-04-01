Автобус со школьниками перевернулся в Карелии

Автобус, перевозивший школьников на соревнование, сошел с трассы в Карелии и перевернулся, сообщает в пятницу «Интерфакс».

В салоне находились представители одной из спортивных секций, которые ехали на межрайонные соревнования из Северодвинска в Кондопогу.

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По данным полиции, водитель на скользкой дороге не справился с управлением, и автобус, перевернувшись, угодил в кювет.

Пока в региональном отделении МВД нет данных о возможных пострадавших. Известно лишь, что в салоне находилось 22 человека, из них 20 несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШкольникиАвтобусКарелияДТП
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