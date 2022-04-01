Автобус со школьниками перевернулся в Карелии

По данным полиции, водитель на скользкой дороге не справился с управлением, и автобус, перевернувшись, угодил в кювет.

Пока в региональном отделении МВД нет данных о возможных пострадавших. Известно лишь, что в салоне находилось 22 человека, из них 20 несовершеннолетних.

Ранее уголовное дело возбудили в Татарстане по факту ДТП с шестью погибшими.