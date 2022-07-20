СМИ: беспилотники Украины атаковали Запорожскую АЭС

Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей администрации города.

«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — заявили в пресс-службе администрации Энергодара.

Как отмечается, ударные беспилотные летающие аппараты продолжают совершать налеты с целью нанесения ударов по АЭС.

Власти Запорожья рассказали о запрещенных экспериментах Киева на местной АЭС

При этом, по заверению местных властей, с Запорожской АЭС «всё хорошо».

Ранее сообщалось, что беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаАЭСУкраина
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