СМИ: беспилотники Украины атаковали Запорожскую АЭС
Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей администрации города.
«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — заявили в пресс-службе администрации Энергодара.
Как отмечается, ударные беспилотные летающие аппараты продолжают совершать налеты с целью нанесения ударов по АЭС.
При этом, по заверению местных властей, с Запорожской АЭС «всё хорошо».
Ранее сообщалось, что беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС.
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