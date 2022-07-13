Власти Запорожья рассказали о запрещенных экспериментах Киева на местной АЭС

«Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — пояснил представитель ВГА.

Рогов напомнил, что все противоправные действия на АЭС должны зафиксировать специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), однако их визит не состоялся, пишет Ura.ru. По словам чиновника, приезд экспертов был сорван, так как Зеленский «отдал приказ начать обстрел Энергодара», чтобы «продолжить скрывать свои запрещенные манипуляции» и помешать инспекции.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Весной в ходе специальное военной операции на Украине объект перешел под контроль российских войск, напоминает РИА ФАН.

