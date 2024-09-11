Зону принудительной эвакуации расширят в Харьковской области
11 сентября 202415:55
Зону принудительной эвакуации расширят в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, на заседании совета обороны Харьковской области рассмотрят принудительную эвакуацию детей и их родителей из 29 населенных пунктов в Купянском районе.
Синегубов добавил, что эвакуация коснется порядка 270 детей.
Ранее сообщалось, что украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru