Зону принудительной эвакуации расширят в Харьковской области

По его словам, на заседании совета обороны Харьковской области рассмотрят принудительную эвакуацию детей и их родителей из 29 населенных пунктов в Купянском районе.

Синегубов добавил, что эвакуация коснется порядка 270 детей.

Ранее сообщалось, что украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР.

