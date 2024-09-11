Зону принудительной эвакуации расширят в Харьковской области

Зону принудительной эвакуации расширят в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

В Димитрове в подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют учреждения и предприятия

По его словам, на заседании совета обороны Харьковской области рассмотрят принудительную эвакуацию детей и их родителей из 29 населенных пунктов в Купянском районе.

Синегубов добавил, что эвакуация коснется порядка 270 детей.

Ранее сообщалось, что украинские власти осуществляют обязательную эвакуацию из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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