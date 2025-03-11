Журналист Карлсон: США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией
Американские власти уничтожили Украину из-за желания воевать с Россией, сообщил в интервью Крису Куомо американский журналист Такер Карлсон.
Он также раскритиковал курс внешней политики США на «войну» с Москвой. «Это не отвечает нашим интересам как нации», — считает журналист. Он указал, что в Америке присутствуют люди, испытывающие «глубокую, эмоциональную ненависть к России».
Карлсон отметил, что Вашингтон выделил Киеву более 100 миллиардов долларов, Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена.
Ранее Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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