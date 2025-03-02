Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
Журналист из США Такер Карлсон призвал в соцсети Х расследовать преступления президента Украины Владимира Зеленского.
По его слова, Киев продал «большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар». Данное оружие, по словам журналиста, «в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию».
Говоря об американских биолабораториях на Украине, Карлсон указал, что «одному Богу известно, что украинцы сделали» с ними. Он предложил «обвинять Зеленского прямо сейчас», так как «все это правда и когда-нибудь всплывет наружу».
Ранее журналист заявил, что украинцы сейчас «богаче всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru