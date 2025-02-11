Такер Карлсон заявил, что украинцы сейчас «богаче всех»

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинцы тратят по миллиону долларов в день. Об этом он рассказал в эфире своего шоу.

Так, он отметил, что в прошлые выходные он был на самом дорогом горнолыжном курорте в мире, где встретил очень много украинцев, соривших там деньгами.