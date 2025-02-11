Такер Карлсон заявил, что украинцы сейчас «богаче всех»

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинцы тратят по миллиону долларов в день. Об этом он рассказал в эфире своего шоу.

Так, он отметил, что в прошлые выходные он был на самом дорогом горнолыжном курорте в мире, где встретил очень много украинцев, соривших там деньгами.

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«В минувшие выходные у меня была встреча в самом дорогом горнолыжном курорте в мире — весь город полон украинцев. Они спускают там миллион долларов в день. И так во всей Европе. Украинцы – самые богатые люди в мире», – заявил он.

Также Такер подчеркнул, что это деньги американцев. При этом он привел тот факт, что украинские военные продают большую часть оружия, поставляемого им американцами.

Ранее Такер назвал президента Украины Владимира Зеленского «лакеем западных сил, продавшем свою страну», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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