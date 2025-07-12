Карлсон призвал лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ и ЦАХАЛ

Американцев, проходящих службу в иностранной армии, необходимо лишать гражданства США, считает журналист Такер Карлсон. Об этом он заявил, выступая во Флориде.

Как отметил репортер, служащих в зарубежной армии следует лишать американского гражданства «моментально».

«Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства», - подчеркнул Карлсон.

Журналист указал, что такие люди не могут «сражаться за другую страну», но оставаться американцем.

Ранее Такер Карлсон высказал мнение о возможной причастности Украины к попыткам покушения на президента США Дональда Трампа.

