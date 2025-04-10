По его словам, Минобороны США провело расчеты и выяснило, что, если Вашингтон отправят оружие Киеву и позволят использовать его для обстрелов российской территории, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов.

«Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — сказал журналист. Речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.

По словам Карлсона, США проиграли войну против России и уничтожили Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

