Журналист Карлсон: Нами правят сумасшедшие

«Нами правят сумасшедшие: президент Джо Байден и… Виктория Нуланд [заместитель главы Госдепа США]», — заявил Карлсон.

Он также напомнил, к чему привели попытки Вашингтона свергнуть власть в других странах. Журналист отметил, что попытки превратить Россию с большим ядерным потенциалом в слабое государство бессмысленны, к тому же в этом случае пострадают сами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

