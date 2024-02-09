Журналист Карлсон: Нами правят сумасшедшие
9 февраля 202406:47
Американский журналист Такер Карлсон подвел итоги своего двухчасового интервью с президентом России Владимиром Путиным.
«Нами правят сумасшедшие: президент Джо Байден и… Виктория Нуланд [заместитель главы Госдепа США]», — заявил Карлсон.
Он также напомнил, к чему привели попытки Вашингтона свергнуть власть в других странах. Журналист отметил, что попытки превратить Россию с большим ядерным потенциалом в слабое государство бессмысленны, к тому же в этом случае пострадают сами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru