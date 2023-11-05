В секторе Газа отключилась связь и интернет
Телефонная связь и интернет перестали работать по всему сектору Газа. Об этом сообщил палестинский провайдер Paltel.
Ответственность за отключение связи компания возложила на Израиль. По данным провайдера, израильская сторона вновь отрезала восстановленные ранее маршруты.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами обстрелов армии Израиля стали 9,7 тысячи жителей анклава. Более 26 тысяч человек пострадали.
Президент Палестины Махмуд Аббас в воскресенье, 5 ноября, объявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа. В настоящее время анклав контролируется движением ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru